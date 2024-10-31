Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Yorgun Mermi Kurbanı: Nurhayat Taşçı Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Hatay'da Yorgun Mermi Kurbanı: Nurhayat Taşçı Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı, geçirdiği ameliyat sonrası yaşam mücadelesine devam ediyor. Sol kolunu kullanamayan Taşçı, yaşlı annesi ve engelli ağabeyine bakmakta zorluk yaşıyor ve kendisine bu acıyı yaşatanların bulunmasını istiyor.

Hatay'da evinin bahçesinde çay içtiği esnada kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı, geçirdiği ameliyat sonrası yaşama tutunsa da sol kolunu kullanamamaya başladı. Yaşlı annesi ve engelli ağabeyine bakmak zorunda olan Taşçı, hayatını idame ettirmekte güçlük çekiyor.

Olay, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçesinde çay içen 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı'nın kafasına yorgun mermi isabet etti. Santimlerle hayata tutunmayı başaran Taşçı, geçirdiği ameliyatlar sonrası hayatta kalabildi. Sol kolunu hareket ettiremeyen kadın, yaşadığı olay sonrası zor günler yaşamaya başladı. Kendisine bu acıyı çektirenlerin bulunmasını ve cezasını çekmesine isteyen Taşçı, şimdi ise yaşlı annesi ve engelli ağabeyinin bakımını nasıl yapacağını düşünüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

"3 saat ameliyatta kaldım ve sol kolum tutmuyor"

Kafasına yorgun mermi isabet eden Taşçı, "Bahçede oturmuş, çay içiyordum. Bardak elimden yere düştü ve sanki beynimde şalter patladı. Kollarım tutmaz oldu, komşularımız beni hastaneye götürdü. Ardından Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edildim, 3 saat ameliyatta kaldım ve sol kolum tutmuyor. Kimsem yok, engelli ağabeyim var zaten ben ona bakıyordum. Annem yaşlı, babam yeni vefat etti. Kimsemiz yok, destek bekliyorum. Bu olaylar yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın. Benim kafama yorgun mermi isabet etti" dedi.

Ablasına bu acıyı çektirenlerin cezalandırılmasını isteyen Saniye Çelik, "Bursa'dan 2 tane çocuğumu bıraktım ve ablamın böyle olduğunu duyunca geldim. Bahçede otururken ablamın kafasına mermi isabet etti. Ardından anneme 'kafamda bomba patladı, elim tutmuyor' diyor. Ablamın hayatı söndü, devletimiz bunu araştırsın. Düğünlerde artık silah sıkılmasın, düğünlerde silah sıkmak erkeklik midir?" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde gemi yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.