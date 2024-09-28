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Hatay'da Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Öldü

Hatay'da Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Öldü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki İbrahim G. hayatını kaybetti. Olayda yaşanan talihsiz kaza, yolda bıraktığı terliğiyle dikkat çekti.

Hatay'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim G.'ye (80), S.S. idaresindeki 06 CFP 639 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç olay yerinden kaldırıldı. Yaşlı adamdan geriye kalan terliğiyse yürek burktu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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