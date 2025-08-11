Hatay'da Yolcu Otobüsü Yangına Yenik Düştü

Hatay'da Yolcu Otobüsü Yangına Yenik Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan yolu otobüsündeki 20 yolcu korku dolu anlar yaşadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsündeki 20 yolcu, korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya'dan yola çıkarak İstanbul'a giden ve içerisinde 20 yolcu olan Jet Turizme ait 31 ADR 94 plakalı yolcu otobüsü, Belen ilçesi Kıcı mevkiinde aniden yanmaya başladı. Kısa sürede otobüs alev topuna dönerken, yolcular korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Otobüsün alev topuna döndüğü anlar ise kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.