Hatay'da Yolcu Otobüsü Yangına Yenik Düştü

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsündeki 20 yolcu, korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya'dan yola çıkarak İstanbul'a giden ve içerisinde 20 yolcu olan Jet Turizme ait 31 ADR 94 plakalı yolcu otobüsü, Belen ilçesi Kıcı mevkiinde aniden yanmaya başladı. Kısa sürede otobüs alev topuna dönerken, yolcular korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Otobüsün alev topuna döndüğü anlar ise kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY