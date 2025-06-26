Hatay'da Yol Verme Tartışması: Satırlı Saldırganlardan Kaçan Kamyon Sürücüsü Soğukkanlılığıyla Kurtuldu

Hatay'da Yol Verme Tartışması: Satırlı Saldırganlardan Kaçan Kamyon Sürücüsü Soğukkanlılığıyla Kurtuldu
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yol verme tartışması sonucunda iki şahıs tarafından satırla saldırıya uğrayan kamyon sürücüsü H.Y., kapıyı kilitleyerek saldırganlardan kendini kurtardı. Olay sonrası yaralanmalar yaşanırken, sürücünün soğukkanlılığı büyük bir felaketi önledi.

Hatay'da yol verme tartışmasında satırlı saldırganlardan kapıyı kilitleyerek canını kurtaran kamyon sürücüsünün soğukkanlılığı, yaralanma ve can kaybı yaşanmamasının önüne geçti.

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda yol verme tartışmasına sinirlenen 2 şahıs satırla kamyon sürücüsüne saldırmıştı. Korku dolu anları cep telefonuyla kayıt altına alan kamyon sürücüsü H.Y., soğukkanlılığı ve kapıyı kilitlemesiyle eli satırlı saldırganlardan kendini kurtardı. Kamyonda hasar oluşurken kamyon sürücüsü H.Y. elinden yaralandı ve konuyla ilgili adli mercilere şikayette bulundu. Olayın şokunu atlatamayan ve yaşadığı korku dolu anlar sonrası tedirginlik yaşayan H.Y.'nin çalıştığı firmanın sorumlusu yaşananları anlattı.

Olayla ilgili konuşan şirket yetkilisi Berke Yanç, "Eğer şoförümüz soğukkanlı davranmayıp araçtan inseydi, olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Aracı kilitleyerek saldırganın içeri girmesini engelledi. Ancak cam kırıldığı için elinden yaralandı. Şirket olarak hukuki süreci başlattık, şikayetçi olduk. En önemlisi şoförümüzün canına bir şey gelmemesi. Ama yaşadığı korku halen devam ediyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemizde trafikte bu denli şiddet olaylarının yeri olmamalı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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