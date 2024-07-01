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Hatay'da yol ortasında yatan köpeğin üzerinden kamyonetin geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Samandağ ilçesinde yaşanan olayda, yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen kamyonetin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin vücudunda kırıklar oluştu ve hayvanseverler tarafından tedavi edildi.

Hatay'da yol ortasında yatan köpeğin üzerinden kamyonetin geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. Uzun süre yol ortasında yatan köpeğin üzerinden Ford marka kamyonet geçti. Sürücünün yol ortasında yatan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Feci olayda köpeğin vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı köpek, hayvanseverler tarafından tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

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