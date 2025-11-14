Haberler

Hatay'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yılırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale etmesiyle 16. saatte kontrol altına alındı. Yangına 10 arazöz ve 78 personel ile müdahale edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 16'ncı saatte kontrol altına alındı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte ormanlık araziye isabet eden yıldırım yangına neden oldu. Yıldırımın düştüğü Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Susuztepe mevkiindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, hızla yangına müdahale etti. Yangına 10 arazöz, 2 su tankı, 7 ima, 8 teknik personel ve 78 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, 16'ncı saatte kontrol altın alındı. - HATAY

