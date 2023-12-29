Hatay'da Yılbaşı Öncesi Polislerden Huzur ve Güven Uygulaması

Hatay'da yenil yıl yaklaşırken polislerin vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz uygulamalarına devam ediyor.

Depremi vurduğu Hatay'da yılbaşı yaklaşırken emniyet güçleri de fazla mesailerine devam ediyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin kritik noktaları başta olmak üzere birçok farklı noktada uygulama yaptı. Yılbaşı öncesi huzur, güven uygulaması olarak alışveriş merkezleri, otogar, çarşı merkezleri ile vatandaşların yoğun olarak gezdikleri cadde ve sokaklarda gece-gündüz fazla mesai yapmaya devam ediyor. - HATAY