Hatay'da Yılbaşı Gecesi Polis Denetimleri

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ve araçlara karşı denetimlerini yıl başı gecesinde de sürdürdü.

Yılın her günü görevini başarıyla yerine getiren polis ekipleri için yılbaşı gecesi yoğun geçti. Payas ilçesinde, son dönemlerde artan şikayetler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü trafik ekipleri, gürültülü ses çıkaran ve kurallara aykırı egzoz bulunduran motosikletlere yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara aykırı egzoz kullanan birçok motosiklet ve otomobil sürücüsü tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, kurallara uymayan çok sayıda motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, bu tür aykırılıkları bulunan motosiklet sürücülerine para cezası uygulandı. - HATAY