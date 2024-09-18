Hatay'da Yıkım Sırasında İŞKUR'a Devrilen Bina Panik Yarattı

Hatay'da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı yapılan 6 katlı bina, yan tarafta hizmet veren İŞKUR binasının bahçesine devrildi. İŞKUR'un bahçesi zarar görürken, yıkıma mesaide yakalanan personeller ve çevrede yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi şehir merkezi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkılmak istendi. Kontrollü olarak yıkılmak istenen bina yıkım esnasında yan tarafta bulunan İŞKUR binasının bahçesine devrildi. Bahçe zarar görürken yıkıma mesaide yakalanan İŞKUR personelleri ve çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İŞKUR bahçesine devrilen molozlar iş makineleriyle temizlendi.

"Yıkıldığı zaman İŞKUR'un çalışanları bayağı bir panik halinde kaçıştılar"

Olayı anlatan 50 yaşındaki Muhterem Yıkar, "Yıkımı duyduk, biz de bizim eve zarar gelmesin diye şu anda yıkımı seyrediyoruz. İnşallah bizim eve de bir zarar gelmez diye dua ediyoruz. İŞKUR'da böyle bir şey oldu yani beklenmiyordu bu kadar zarar böyle bir hasar vereceği. Bir talihsizlik oldu, bayağı bir zarar verdi mermerlerine varıncaya kadar ve duvarı yıkıldı. Yıkıldığı zaman İŞKUR'un çalışanları bayağı bir panik halinde kaçıştılar. Yani onlar da beklemiyorlardı böyle hızlı olacağını ve İŞKUR'a bu kadar zarar vereceğini" diye konuştu. - HATAY