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Hatay'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü, İş Makinesi Operatörü Yaralandı

Hatay'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü, İş Makinesi Operatörü Yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında bina çöktü. Olayda iş makinesi operatörü yaralanırken, acil ekipler bölgeye sevk edildi.

Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında çökmesiyle iş makinesi operatörü yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşandı. Yıkım kararı alınan ağır hasarlı 11 katlı bina, yıkımın gerçekleştiği sırada iş makinesinin üzerine çöktü. 11 katlı binanın çökmesiyle iş makinesi operatörü yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri, yaralı operatörü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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