Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı. 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan tutuklandı. Cihan, Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otelde yakalanmıştı. Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Ömer Cihan Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.