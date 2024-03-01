Hatay'da Yaya Minibüsün Altında Can Verdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yayanın minibüsün altında ezilerek can verdiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Şubat tarihinde Arsuz ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. V.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.Ö. minibüsün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerce gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayanın minibüsün altında kalarak can verdiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY