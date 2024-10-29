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Hatay'da Yaya Kazası: Motosiklet Kadına Çarptı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

Hatay'da Yaya Kazası: Motosiklet Kadına Çarptı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi
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İskenderun'da yolun karşısına geçmekte olan bir kadına motosikletin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesinde yaşandı. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet sürücünün çarpmasıyla ölümden döndü. O anlarsa çevredeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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