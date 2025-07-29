Hatay'da Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki yaya, otomobil ve ardından tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Hatay'da yolun karşısın geçtiği esnada otomobilin ve ardından tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu AFAD il müdürlüğü mevkiinde yaşandı. Sürücü A. İ. idaresindeki otomobil, belirtilen mevkiye geldiğinde karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan S. S. R. (55)'e çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan şahsa, sağ şerit üzerinde seyreden sürücü A. G. idaresindeki tır çarptı. Kazada, karşıdan karşıya geçen yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa