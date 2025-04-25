Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bu kez deprem Kütahya'yı vurdu
Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor

Yunan sismologdan İstanbul depremi sonrası endişe yaratan uyarı
600 bin kamu işçisinin maaşlarına yüzde 50 zam teklif edildi

Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

Belediyenin skandal direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

Hatay'da Yaya Geçidinde Otomobil Çarpan Kadın Yaralandı

Hatay'da Yaya Geçidinde Otomobil Çarpan Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve yaralı kadının sağlık durumu iyi.

Hatay'da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi EXPO yolunda meydana geldi. Yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.