Hatay'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgelere göre, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına 31 ASN 854 plakalı FIAT marka otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Simit ve poğaça almak için karşıdan karşıya geçen yaşlı kadından olay yerindeki detay dikkat çekti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.