Hatay'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Hatay'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına otomobil çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgelere göre, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına 31 ASN 854 plakalı FIAT marka otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Simit ve poğaça almak için karşıdan karşıya geçen yaşlı kadından olay yerindeki detay dikkat çekti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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