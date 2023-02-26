Hatay'da yaşanan ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da yaşanan ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Dehşetin boyutunu ortaya koyan görüntülerde gökyüzü bir anda aydınlanıyor Hatay'da yaşanan ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hatay'da yaşanan ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Dehşetin boyutunu ortaya koyan görüntülerde gökyüzü bir anda aydınlanıyor HATAY - Hatay'da yaşanan ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde depremin ardından gökyüzünün aydınlandığı görünüyor. 6 Şubat gecesi meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da asrın felaketinin yaşandığı geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem sırasında istasyondaki vatandaşların yaşadığı panik ve sarsıntının ardından gökyüzünün aydınlanması dehşetin boyutunu ortaya koydu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan Hatay 3. Sayfa Haberler

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