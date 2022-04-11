Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası

Hatay'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 kişiye toplam 7 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 kişiye toplam 7 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samandağ ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Yapılan denetimlerde, 1 iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin TL idari para cezası uygulanırken, masada bulunan bin 300 TL'ye el konuldu. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title