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Hatay'da yapılan uygulamada ruhsatsız silah ele geçirildi

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 284 şahıs sorgulanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca aranan yabancı uyruklu şahıslar da yakalandı.

Hatay'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 284 şahıs sorgulanırken, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 27 Ağustos tarihinde 21.00 ile 23.00 saatleri arasında Antakya ilçesinde yapılan uygulamada 284 şahıs sorgulandı. İ.O.B. ve T.G.'nin araçlarında yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca İl Göç İdaresine teslimi için aranan yabancı uyruklu M.B. ile B.R. yakalanırken, sürücü belgesi olmayan bir şahsa 12 bin 997 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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