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Hatay'da yapılan trafik denetimlerinde 7 milyon TL ceza kesildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 bin 71 araç sorgulanırken toplam 7 milyon 710 bin 586 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 bin 71 araç sorgulanırken toplam 7 milyon 710 bin 586 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde güvenliği ve huzuru sağlamak için bütün birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; okullarda, hastanelerde, parklarda, şehrin önemli noktalarında ve çevrelerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Trafik ekiplerinin 1 haftada yaptığı çalışmalar sonucunda; 18 bin 071 araç sorgulandı. Kontrollerde; 42 motosiklet ve 21 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 7 milyon 710 bin 586 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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