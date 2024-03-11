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Hatay'da yapılan operasyonda çok sayıda hırsızlık eşyası ele geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında bir eve yapılan operasyonda çok sayıda hırsızlık eşyası ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli kişiler gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında bir eve yapılan operasyonda çok sayıda hırsızlık eşyası ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 9 Mart günü Antakya Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, 4 adet laptop bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 10 adet tablet, 12 adet fişek, 1 adet kalem suikast tabancası, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı tüfek, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli A.T. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

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