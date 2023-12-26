Hatay'da yapılan kontrollerde litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından 349 işletmede yapılan kontrollerde litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekipleri, kaçak alkol satışının önünü geçmek için 25 Aralık günü, Türkiye Müşterek Kaçak ve sahte Alkol Uygulama faaliyetinde, 349 işletme kontrol edilerek, 4 bin 237 şahıs sorguladı. Uygulama sonucunda 1730 litre etil alkol, 230 litre kaçak rakı, 1250 litre fermente edilmiş üzüm posası, 1238 tatlandırıcı, 23 litre el papımı şarap ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi. Jandarma 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı. - HATAY