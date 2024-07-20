Hatay'da yapılan asayiş uygulamasında 14 kişi yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde emniyet müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamasında 14 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kaçak motosikletler ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde emniyet müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamasında 14 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ilçe genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız, 2 adet kuru sıkı tabanca, 110 gram Sentetik Cannabinoid, 8 gram Metamfetamin, 2 gram Eroin, şase numarası kazınmış 2 adet motosiklet ele geçirildi. 4'ü aranan, 14 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi. - HATAY