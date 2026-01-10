Hatay'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Samandağ'da gerçekleştirilen aramada, otomatik av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ile birlikte çeşitli fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ikamette yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak 2026 günü Samandağ Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet otomatik av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan E.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve asayişin sağlanması için benzer denetimlerin süreceğini ifade etti. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa