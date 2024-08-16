Üye Girişi
Haberler

Hatay'da yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda, şahısların üstlerinde ve araçlarında çok sayıda mühimmat ve silah bulundu. Olaylarla ilgili olarak adli işlem yapıldı.

Hatay'da şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin; silah ve mühimmat taşıma ve bulundurma suçlarına yönelik yaptıkları denetimler sonucunda 16 Ağustoz tarihinde Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Hatay Caddesinde durumundan şüphelenerek durdurulan Ş.Ö.'nün üst aramasında ve Odabaşı mahallesinde durdurulan içerisinde K.A ile A.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; ruhsatsız tüfek ve bir adet kartuş, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet 7.65 çapında fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet kurusıkı fişek, 1 adet eksik parçalı kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek şarjörü, 120 adet dolu kartuş ve 2 adet tabanca sürgüsü ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak şüpheliler Ş.Ö., K.A. ve A.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü 3-sayfa hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli? Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli? Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi? Kibarca Öldürmek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibarca Öldürmek filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ambulans filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi gerçek mi? Mumya Geri Dönüyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya Geri Dönüyor filmi ne zaman, nerede çekildi? MECLİS'TEKİ KAVGADAN GÖRÜNTÜLER Ahmet Şık yaralandı mı? Olay nedir? Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün başlıyor? Yalı Çapkını 3. sezon hangi tarihte başlıyor? MECLİS TV CANLI İZLE! TBMM 16 Ağustos Cuma ne oldu? Meclis'te ne yaşandı? Ahmet Şık milletvekili mi? Ahmet Şık hangi partiden? Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli?
title