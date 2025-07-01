Hatay'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Hatay'da yaşanan yangında 24 saat geride kalırken, alevlere 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin ivedilikle kısa sürede müdahaleye başladığı yangında mücadele karadan ve havadan devam etti. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın 24 saat geride kalırken, alevler Alahan Mahallesi'nde ormanlık alanda etkisi sürdürüyor. Yangına destek için; Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Niğde, Batman, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Diyarbakır, Erzurum ve Konya'dan 48 araç ve 121 personel geldi. Yangına müdahalede toplamda 674 araç ve 1927 personel görev alıyor.

Gözü yaşlı mahalle sakini Merve Güler, yangının sönmesini istediğini dile getirdi. - HATAY