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Hatay'da Yangın: Kullanılamaz Hale Gelen Konteyner

Hatay'da Yangın: Kullanılamaz Hale Gelen Konteyner
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konteynerde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya İlçesi Bozhöyük Mahallesi'nde bulunan bireysel konteynerde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Antakya İtfaiye İstasyonu ekipleri intikal etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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