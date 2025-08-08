Hatay'da Yangın: Anne Kurtarıldı, 3 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da Yangın: Anne Kurtarıldı, 3 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne sağlıklı bir şekilde dışarı çıkarıldı, baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'da bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan anne itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılırken, baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalan anne, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde dışarı çıkarılırken, içeride baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilincini kaybettiği öğrenilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.