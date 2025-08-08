Hatay'da Yangın: Anne Kurtarıldı, 3 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan anne itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılırken, baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalan anne, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde dışarı çıkarılırken, içeride baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilincini kaybettiği öğrenilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY