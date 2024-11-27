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Hatay'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi, Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da yanan evde dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen 3 vatandaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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