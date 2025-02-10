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Hatay'da Yanan Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Yanan Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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