Hatay'da Yanan Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa