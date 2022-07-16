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Hatay'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da müstakil evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da müstakil evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın kısa sürede söndürülürken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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