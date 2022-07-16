Hatay'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da müstakil evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da müstakil evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın kısa sürede söndürülürken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa