Hatay'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yamaç paraşütü yapan M.P. kontrolünü kaybederek bir evin çatısına çarptıktan sonra yere düştü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Hatay'da yamaç paraşütü yaptığı esnada yere çakılan şahıs yaralandı.
Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi, Çevlik mevkinde yamaç paraşütü yapan M.P. şahıs kontrolü kaybederek önce bir evin çatısına oradan da yere çakıldı. Olayda, yaralanan şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. - HATAY