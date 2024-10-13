Hatay'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'da yamaç paraşütü yaptığı esnada yere çakılan şahıs yaralandı.

Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi, Çevlik mevkinde yamaç paraşütü yapan M.P. şahıs kontrolü kaybederek önce bir evin çatısına oradan da yere çakıldı. Olayda, yaralanan şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. - HATAY