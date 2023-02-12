Hatay'da yağmacı ve hırsızlara polisten darbe: 10 gözaltı

Hatay'da hasar görmüş binalardan hırsızlık ve yağma yapan 10 kişi polis tarafından yakalanırken çok sayıda silah, muhtelif eşya ve para ele geçirildi.

Hatay'da hasar görmüş binalardan hırsızlık ve yağma yapan 10 kişi polis tarafından yakalanırken çok sayıda silah, muhtelif eşya ve para ele geçirildi.

Hatay'da deprem sonrası hasar görmüş binalarda yaşanan 5 farklı yağma ve hırsızlık olayında 10 kişi polis tarafından yakalandı. Yağmacıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram uyuşturucu madde, 14 bin 685 lira, bin 700 dolar, 4 tam altın, 1 yarım altın ele geçirildi. - ANKARA