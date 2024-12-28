Hatay'da Yağışlı Hava Nedeniyle Tanker Direksiyon Kontrolünü Kaybetti
Hatay Dörtyol ilçesinde yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tanker karşı şeride geçti. Korku dolu anlar, karşı şeridden geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Neyse ki kazanın yaşanmadığı bildirildi.
Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker karşı şeride geçti, korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Dörtyol ilçesi E-5 karayolunda Yeniyurt Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker karşı şeride geçti. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı korku dolu anlar karşı şeritte ilerleyen bir aracın kamerasına yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa