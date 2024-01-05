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Hatay'da yağış sonrası toprak kayması: İki yayla evi zarar gördü

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Hatay'da etkili olan yağış sonrası Dörtyol ilçesi Çökek yaylasında toprak kayması meydana geldi, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü.

Hatay'da etkili olan yağış sonrası Dörtyol ilçesi Çökek yaylasında toprak kayması meydana geldi, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü.

Hatay'da 2 gündür süren yağışlı hava etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları oldu. Dörtyol'ün Karakese Mahallesi Çökek yaylasında ise dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası yaralanma yaşanmazken, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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