Haberler

Hatay'da yabancı uyruklu şahıslar denetlendi

Hatay'da yabancı uyruklu şahıslar denetlendi
Güncelleme:
Hatay'da polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 113 kişiyi sorguladı ve geçerli oturma izni olmayan 6 şahsı il göç idaresine teslim etti.

Hatay'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan denetimde 113 şahıs sorgulandı ve 6 şahıs il göç idaresine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Aralık 2025 tarihinde il merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Saat 11.00 ile 23.00 arasında yapılan uygulamalarda toplam 113 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Denetimler sırasında Türkiye'de geçerli oturma izni olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
