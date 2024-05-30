Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaçak Girişini Sağlayan 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 6 kaçak göçmenin bir otomobilden çıktığı anlar kameraya yansıdı. 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Hatay'da yabancı uyruklu şahısların ülkeye kaçak yollarla girişini sağlayan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Operasyon esnasında 6 kaçak göçmenin bir otomobilden çıktığı anlarsa kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 29 Mayıs tarihinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen, 2 araç yapılan takip sonucu Antakya- Belen yolunda durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan kontrolde, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin ülkeye girişini ve ülke içinde nakillerini sağladıkları tespit edilen H.K., A.L. ve H.E. isimli 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Göçmen Hatay Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title