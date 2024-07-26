Hatay'da Yabancı Uyruklu Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Hatay'da ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 2 kişiyi aracıyla taşımaktan gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 25 Temmuz'da tespit edilen araç Antakya-Belen yolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, üzerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkede geçerli ikamet izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu tespit edildi. Kaçak göçmenleri aracıyla taşıyan A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY