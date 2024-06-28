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Hatay'da vinçle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü vinçle çarpışarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da vinçle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağı mevkii akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen 35 yaşındaki Barış G., akaryakıt istasyonuna dönüş yapan vinçle çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Antakya Hatay Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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