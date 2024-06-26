Hatay'da Vatandaşın Parmaklarına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkartıldı
Antakya ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden kesilerek çıkartıldı. Vatandaşın rahat nefes aldığı olayda, itfaiye ekipleri başarılı bir çalışma sergiledi.
Hatay'da vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Antakya ilçesinde parmağına yüzük sıkışan şahıs, soluğu itfaiyede aldı. Ekipler, şahsın parmağına sıkışan yüzüğü zarar vermeden çıkartmak için çalışma başlattı. Yüzük, spiralle kesilerek vatandaşa zarar verilmeden çıkartıldı. Yüzüğün çıkartılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY