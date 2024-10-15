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Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Hatay'da yapılan bir polis operasyonunda durdurulan araçta 58 gram Cannabinoid, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 Ekim tarihinde Payas'ta durumundan şüphelenerek durdurulan araçta yapılan aramada; 58 gram Cannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.B., A.T. ile M.A. hakkında TCK 191. maddeden ve 6136 sayılı kanuna muhalefetten İşlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Polis hatay Suç

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