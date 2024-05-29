Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı

Hatay'da polis ekiplerini Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde; çeşitli uyuşturucular ve silah ele geçirilirken, 4'ü aranan şahıs olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzurunu ve asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol İlçesi genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 245 gram sentetik cannabinoid, 75 gram sentetik cannabinoid, 12.50 gram sentetik cannabinoid, 17.16 gram sentetik cannabinoid, 14.76 gram afyon sakızı ve 34 adet captagon hap ele geçirildi. Denetimler sonucunda, 4'ü aranan toplam 14 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edilerek, 2 kişi tutuklandı. - HATAY