Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 36 Gözaltı
Hatay İl Jandarma Komutanlığı, huzuru sağlamak amacıyla yürütülen operasyonlarda 36 şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Ele geçirilen maddeler arasında kaçak sigara, metamfetamin, esrar ve ruhsatsız tabancalar bulunuyor.
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftalık uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında; toplamda 36 şüpheli şahsın yapılan ev, üst ve aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 101 Litre Sıvı Metamfetamin, 10.4 Kg Kubar Esrar, 1487 adet Kök Kenevir, 71.410 Ppaket Bandrolsüz Kaçak Sigara, ve 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda; 36 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi. - HATAY