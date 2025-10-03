Haberler

Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 36 Adrese Baskın

Hatay'da Jandarma, uyuşturucu madde ve kaçakçılık operasyonu düzenleyerek 36 adreste yaptığı aramalarda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirdi.

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığınca 36 adrese uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 36 şüpheli şahsın yapılan ev üst ve araç aramasında; 9 kilo 679 gram Kubar Esrar, 41 bin adet makaron, 4 bin 991 paket kaçak sigara, 164 kilo kıyılmış tütün, 101 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 1 bin 260 litre kaçak alkol, 456 adet sahte taklit ürün, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şahıs hakkında adli ve yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
