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Hatay'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama

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Hatay polis ekipleri, suçüstü yaptığı uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik baskında 1 şahıs tutuklandı. İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Hatay polis ekipleri, suçüstü yaptığı uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik baskında 1 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada; M.A.K. isimli şahsın İ.D. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı suçüstü yapılarak yakalandı. İ.D.'den suçüstü yapılan satışa konu, 1 paket halinde 3 gram kannobinoit maddesi ele geçirildi. Yakalanan diğer şahos M.A.K.'den; 2 kilogram sentetik kannobinoit, 3 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1290 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerden M.A.K isimli şahıs tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti İskenderun Operasyon Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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