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Hatay'da Uyuşturucu Ticaretine Baskın: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Ticaretine Baskın: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonla, bir şahsın evinden ve iş yerinden çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah fişekleri ele geçirdi.

Hatay'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 4 Ekim günü Altınözü'nde durdurulan S.B.'nin yapılan üst aramasında; 0,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen A.Ş.'nin işyerinde ve ikametinde yapılan aramada; 12 av tüfeği fişeği, 13 tabanca fişeği, 1 adet payp, 2 adet payp ısıtmak için kullanılan pürmüz, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılmış pet şişe ve 3 paket kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında TCK 191. maddeden ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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