Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Y.Y. isimli şüpheli tutuklandı. Metruk bir binada yapılan aramada paketlenmiş sentetik uyuşturucular ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Y. isimli kişinin Özerli Mahallesi'nde bulunan ikametinin önündeki metruk binada uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar aldı.

Savcılıktan alınan arama kararıyla söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, metruk bina içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş sentetik uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
