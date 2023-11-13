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Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında, yolda yürüyen N.S, B.H.C. ve M.T'yi durdurdu. N.S'nin üst aramasında 56,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine 3 zanlı uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.