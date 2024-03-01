Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Reyhanlı ilçesinde H.K. ve Y.K'nin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 69 adet captagon, 13 bin 115 TL nakit para, 1,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY