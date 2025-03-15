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Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı
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Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan iki kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. U.H. ve O.B., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 13 Yıl hapis cezasıyla aranan U.H. Arsuz'da, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.B. İskenderun'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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